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Синоптики: в Башкирии выпадет снег и потеплеет

29 января 2018, 17:36
В ближайшие дни Сибирский антициклон сдаст свои позиции.

В Башкирии, по данным синоптиков, в ближайшие дни станет теплее и выпадет снег, следует из данных Башгидромета.

- Зимний сезон 2017-18гг , в отличие от многоснежной зимы прошедшего года, удивляет жителей республики отсутствием осадков. Вот и уходящий январь, также как и декабрь, отличился бесснежьем. По республике за истекший период января выпало 60% от месячной нормы осадков. В Зауралье республики осадков было еще меньше – 10-30% от нормы. В этих районах было и холоднее обычного , на 1-4°. На прошедшей неделе в Учалах, Сибае дневные температуры воздуха держались на отметке -18,-25°, а ночные – в пределах -25,-32­°.

В ближайшие дни Сибирский антициклон, который и определял такую бесснежную погоду, сдаст свои позиции. Под натиском циклона с запада, антициклон сместится на восток, поэтому погодные условия наконец изменятся. 1 февраля в зоне фронтального раздела уплотнится облачность, в большинстве районов республики пройдет снег различной интенсивности, ожидается слабая метель при умеренном южном ветре. Температура воздуха днем повысится до -5,-10°.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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