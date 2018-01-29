Синоптики: в Башкирии выпадет снег и потеплеет

- Зимний сезон 2017-18гг , в отличие от многоснежной зимы прошедшего года, удивляет жителей республики отсутствием осадков. Вот и уходящий январь, также как и декабрь, отличился бесснежьем. По республике за истекший период января выпало 60% от месячной нормы осадков. В Зауралье республики осадков было еще меньше – 10-30% от нормы. В этих районах было и холоднее обычного , на 1-4°. На прошедшей неделе в Учалах, Сибае дневные температуры воздуха держались на отметке -18,-25°, а ночные – в пределах -25,-32­°.