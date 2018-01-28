Уфимская «забастовка»: С тысячу участников и несколько десятков задержанных

Заметно отсутствие разницы между тем, как люди выходят на согласованный и не согласованный митинг. Навальный говорит, что если бы согласовали, то народу вышло бы значительно больше. Но, во-первых, ему согласовали три места и понятно, что он намеренно повёл людей на несогласованное мероприятие, но цифры на Пушкинской и на Маяковке – это просто смешно! В двадцатимиллионной Москве выходят тысяча человек – это полный провал. Такое ощущение, что он сам себя сегодня подорвал в информационном смысле… Я не считаю, что Навальный является серьёзной фигурой, которая может давить на Кремль, пугать Кремль, влиять на Кремль. Мы видим политика, у которого аудитория тает с каждым месяцем. Можно ли это считать результатом эффективной внутренней политики? Да, я считаю, что это так.