В Уфе задержали участников несанкционированной акции

Сегодня в два часа дня в Уфе на площади перед универмагом «Уфа» собрались участники несанкционированной акции "забастовка избирателей". Ранее она заявлялась сторонниками Алексея Навального, но правительство эту акцию не согласовало.
Примерно через 20 минут сотрудники полиции задержали 40-50 человек - с шарами, флагами и наклейками «Навальный 2018».
- Полиция действует спокойно и решительно, - передает с места событий наш корреспондент. – Сначала предлагают пройти в автобус, кто-то идет сам, кто-то пытается сопротивляться, тогда сотрудники полиции доставляют таких в автобус.
Участники акции дошли до площади перед Дворцом спорта, где сегодня было заявлено мероприятие «Единой России» - «День без интернета».
Затем «забастовщики» пошли по улице 50 лет СССР к остановке общественного транспорта «Спортивная». По предварительным оценкам, их было несколько сотен человек, ранее в группу акции Вконтакте записались более 1200 участников. В основном – молодые люди, средний возраст – 30 лет.
Участники акции по проспекту Октября дошли до ГДК и развернулись обратно. По данным очевидцев, их видели в районе Бульвара Славы около четырех часов дня, и их осталось около двух сотен человек.
Количество задержанных уточняется.
Как акция прошла в других городах
По данным Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, в соседних городах наибольшее количество участников акции наблюдалось в Екатеринбурге - около тысячи человек. При этом акцию поддержал мэр города Евгений Ройзман. В Перми в акции участвовало 380 человек, в Челябинске - 350, в Оренбурге - 100.
В Москве для проведения акции участникам было предоставлено три согласованных места. На Пушкинскую площадь, по данным СМИ, пришло около 600 человек, на Маяковку - столько же. Всего в 33 городах страны в акции приняло участие около 5 тысяч человек.