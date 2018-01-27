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В Уфе координатора штаба Навального задержали на пять суток

27 января 2018, 10:39
Девушку задержали вчера, 26 января.

Кировский районный суд назначил Лилии Чанышевой пять суток административного ареста, сообщили в официальной группе «Команда Навального» Вконтакте.

Напомним, 26 января по статье №202 «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» полицейские задержали координатора местного штаба Навального Лилию Чанышеву и направили её в отдел №9. По итогам рассмотрения дела, Лилия Чанышева признана виновной в совершении административного правонарушения, после чего было вынесено решение об административном аресте на пять суток. В правоохранительных органах считают, что митинг не является согласованным и к его участникам могут быть применены законные меры реагирования.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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