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В Уфе полиция задерживает участников «забастовки избирателей»

28 января 2018, 14:32
Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками.

Сегодня в два часа дня в Уфе на площади перед универмагом «Уфа» собрались участники акции «забастовка избирателей». Ранее она заявлялась сторонниками Алексея Навального, но правительство эту акцию не согласовало.

Примерно через 20 минут полиция задержала 40-50 человек. Задерживают людей с шарами, флагами и наклейками «Навальный 2018».

- Полиция действует спокойно и решительно, - передает с места событий наш корреспондент. – Сначала предлагают пройти в автобус, кто-то идет сам, кто-то пытается сопротивляться, тогда сотрудники полиции доставляют таких в автобус.

По предварительным оценкам, на площадке перед универмагом собралось несколько сотен человек.

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