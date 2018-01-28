Почему туймазинские тепличники не видят госинвестиций

– Серьёзная федеральная господдержка возможна при использования 1-2 юрлицами 300 гектаров капитальных теплиц, - ответил Мингазит Шангареев. - Напомню, что у нас обратная тенденция, кстати, наметившаяся уже по всей России. Из-за роста тарифов и введения энергосбережения теплицы будут уменьшаться. Ассоциация приглашала в хозяйства руководителей ведомств разного уровня, привозила министров, предлагала свои инвестиционные расчёты, но в конечном итоге нужно пересматривать федеральный порядок господдержки тепличной отрасли. Сегодня строительство одного гектара капитальной теплицы обходится в 120-140 миллионов рублей. Эти деньги часто вбухиваются в новых крупняков Краснодарского края и Ставрополья. Но кто гарантирует, что через лет пять одно юрлицо, например, после роста поставок импортных овощей не вылетит в трубу, вместе с государственными миллиардами? Стоит ли строить комплексы на голом месте, когда можно дать кредиты под уменьшенные проценты жизнеспособному туймазинскому бизнесу?