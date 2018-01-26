Мэрия Уфы планирует открыть старый бельский мост к октябрю

Город получил около 200 миллионов рублей из республиканского бюджета на старый бельский мост. Этих денег должно хватить на реконструкцию деформационных швов, что позволит открыть мост для легкового транспорта.