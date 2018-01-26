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Мэрия Уфы планирует открыть старый бельский мост к октябрю

26 января 2018, 14:46
Город получил около 200 миллионов рублей из республиканского бюджета на старый бельский мост. Этих денег должно хватить на реконструкцию деформационных швов, что позволит открыть мост для легкового транспорта.

О том, что город получил деньги, сообщил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе". Всего на реконструкцию швов понадобится порядка 230 миллионов рублей.

- На строительно-монтажный работы условно выйдем к 1 мая, к началу октября должны восстановить движение легкового транспорта, - сообщил Хусаинов.

Он добавил, что проведенные работы позволят использовать мост еще 2-2,5 года. В этот период, по его словам, необходимо параллельно вести строительство нового моста.

Старый бельский мост был недавно закрыт в целях безопасности из-за появившихся трещин. На втором мосту сейчас введено шестиполосное движение.

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#Новости#Строительство моста#Мост#Наталья Кузнецова#Город
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