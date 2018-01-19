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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Белую в Уфе

19 января 2018, 13:00
Администрации города предложили четыре варианта.

Редакции агентства «Медиакорсеть» стало известно, какие варианты нового моста через реку Белая предложили мэрии Уфы проектировщики. Мост планируется построить в створе улицы Интернациональная, и после введения его в эксплуатацию жители Северной части Уфы смогут достаточно быстро добраться до трассы М-7. Так же новая автодорога, которая проектируется вместе с мостом, будет полезна жителям микрорайона Затон, посёлков 8 марта, Михайловка, Суровка и Алексеевка. Развязка на пересечении улиц Интернациональная и Комарова, также входящая в проект, позволит облегчить выезд на проспект Октября.

Специалисты московского института «Гипростроймост», получившие право на подготовку проекта, предложили мэрии четыре варианта мостового перехода, какой выбрали в мэрии пока не ясно. Поэтому мы предлагаем вам проголосовать за понравившийся вам вариант.

Какой вариант моста нравится вам?
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