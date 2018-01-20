В Уфе на Бельском мосту ввели шестиполосное движение

- Ширина моста позволила организовать этот процесс – ввели по три полосы в каждом направлении. Водители по привычке продолжают ездить, ориентируясь по разметке – в два ряда. ГИБДД совместно с городскими службами примет меры для обеспечения проезда в три полосы по каждому направлению. Сейчас одна из важнейших задач – сделать так, чтобы все шесть полос заработали в полном объеме, - заявил Динар Гильмутдинов на встрече с городскими чиновниками.