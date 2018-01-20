В Уфе на Бельском мосту ввели шестиполосное движение

Решение приняли в связи с аварийном состоянием старого моста.
- Ширина моста позволила организовать этот процесс – ввели по три полосы в каждом направлении. Водители по привычке продолжают ездить, ориентируясь по разметке – в два ряда. ГИБДД совместно с городскими службами примет меры для обеспечения проезда в три полосы по каждому направлению. Сейчас одна из важнейших задач – сделать так, чтобы все шесть полос заработали в полном объеме, - заявил Динар Гильмутдинов на встрече с городскими чиновниками.
Кроме того, с 20 января на мосту грузовой транспорт сможет проехать только в ночные часы – с 22.00 до 6 утра. В остальное время водителям большегрузных машин рекомендовано использовать пути объезда. В ближайшее время будут подготовлены и документы в связи с нововведением. В ближайшее время будут установлены все необходимые дорожные знаки.
По словам вице-мэра Салавата Хусаинова аварийно-восстановительными работами на треснувшем старом мосту займутся только в теплое время года – не ранее через 3-4 месяца.
Городские чиновники отметили, что совместно с правительством региона начнут заниматься поиском средств для строительства нового моста через реку Белую.
Напомним, ранее Медиакорсеть пообщалась со специалистом института «Гипростроймост» Саидом Сизо, разработавшим проект моста. Нам он подробно рассказал о его реконструкции. Также мы писали о том, что нам стало известно, как возможно будет выглядеть новый мост.