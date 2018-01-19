Треснувший мост в Уфе: Пробки затянутся на несколько лет

То, что мост требует капитального ремонта, стало известно ещё в конце 2014 года. Тогда институт «Гипростроймост» даже подготовил проект реконструкции старого моста и строительства нового между двух уже существующих, за подготовку документации из бюджета Уфы было выплачено 111 млн рублей. Проект благополучно прошёл госэкспертизу, однако накануне саммитов ШОС и БРИКС никто за мост не взялся, а после саммитов - тоже. Теперь у Уфы, как сказал глава города Ирек Ялалов, денег на реконструкцию моста нет, тут помочь сможет только республиканский или федеральный бюджет. Месяц назад озвучивалась сумма в 6 миллиардов рублей, тогда же Ялалов заявил, что лично обращался к руководству республики, но ясности, когда будут деньги, и будут ли они вообще, пока нет.