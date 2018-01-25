В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину с окровавленным топором

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, которых вызвали прохожие, двое мужчин решили отметить знакомство в квартире одного из них. В ходе застолья возникла ссора, и хозяин схватился за топор. Гость смог сбежать из квартиры, но всё-таки получил несколько ударов топором в область головы и шеи.