«Мы отдали последние деньги»: дольщики «Миловского парка» выйдут на митинг

Сама компания причиной также называет удорожание стройматериалов.
«Вроде бы федеральная программа, не должны обмануть»
Даже если ты выиграл суд, это еще не означает, что тебе вернут деньги.
Так произошло с семьей Ложкиных. Молодая семья взяла квартиру в рассрочку. Всю сумму выплатили за 4 месяца и спокойно стала ждать заветный час заселения.
– Сдача дома должна была быть 31 декабря 2015 года, - делится своими переживаниями Анастасия Ложкина. - Мы - молодая семья с маленьким ребенком, надеялись на федеральную программу «Жилье для российской семьи», надеялись, что скоро будем жить в собственной уютной квартире, что нам и обещали. Теперь срок сдачи перенесли на ноябрь этого года.
Когда произошли такие задержки по срокам, мы обратились в суд. Дело, конечно, выиграли, но какой толк, если нам уже год не могут выплатить неустойку?
- Приобретая жилье, мы обратили внимание на федеральную программу, подумали, что уж не должно что-то случиться, - рассказывает Кристина Хасанова. – Ждем заселения с июня 2014 года. Надеялись получить свой угол, а теперь вынуждены уже какой год жить на съемной квартире. А ведь это очень затратно: работает только муж, я сижу в декрете с маленьким ребенком. Раньше хоть была надежда, что что-то изменится, а теперь и веры совсем нет.
По словам дольщиков, которые все же смогли заселиться, квартиры не соответствуют обещаниям застройщика.
- Знали бы, не влезли в это. Ведь обещали же золотые горы, что все будет красиво, чистый городок… А что в итоге? Люди, которые смогли заселиться, говорят, что уже появилась плесень везде, вода грязная, да и кварплата высокая, будто бы из крана золотая вода течет, - негодует Кристина Хасанова.
- Я долго копила средства, чтобы купить квартиру своему больному брату, - делится своими переживаниями Ирина Максимова. – Брат перенес два инсульта, сейчас живет в своем доме. Со мной жить отказывается. В квартире ведь все удобства, не нужно дрова готовить, воду приносить и т.д. А ведь ему нельзя перенапрягаться совсем. Наконец-то я накопила, заняла еще у знакомых, купила квартиру. А что в итоге? С 2015 года не можем заселиться, пока даже дома нет, а только фундамент. Брата перевезла к себе, хотя он против, ведь у меня большая семья и маленькая квартира. А теперь неизвестно, когда же все-таки дом построят, да и построят ли, в отношении застройщика ведется процедура банкротства... Теперь и деньги не вернуть свои.
Желая добиться справедливости, обманутые дольщики стали объединяться в инициативные группы, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.
- Квартиру мы приобрели для брата, - рассказывает Светлана Исламова. - Так как он уже не молод, целенаправленно выбирал место своей будущей квартиры, ему хотелось поближе к природе. А пока он вынужден жить в коммуналке.
Дом должны были сдать 30 июня 2017 года, но все обещания остались только на словах. Из строительной компании нам прислали письмо с предложением о заключении дополнительного соглашения о переносе сдачи дома до 30 июня 2018 года. В офис мы не ездили, дополнительное соглашение не подписывали. В таких ситуациях нельзя сидеть, сложа руки, нужно действовать. Мы общались с юристом, он предлагает разные пути действий. На данный момент мы решили объединиться с народом, кто оказался в такой же ситуации, и совместными усилиями добиться решения вопроса.
Новый инвестор не так хорош?
У дольщиков есть сомнения, что главная проблема «Миловского парка» вовсе не в провале федеральной программы «Жилье для российской семьи». По словам руководителя инициативной группы 5 квартала Дилары Шайхутдиновой, новый инвестор, на которого надеется власть РБ, мало принесет пользы.
- Со стороны властей – это пыль в глаза. Говорят, что якобы нашли инвестора, но, насколько нам удалось узнать, он тоже не особо хороший, - считает Дилара Шайхутдинова. - Мы считаем, что чиновники делают все специально, чтобы списать все на плохую федеральную программу, а на самом деле деньги, как нам кажется, ушли неизвестно куда, - рассуждает женщина.
В нашем квартале есть люди, которые подучили сертификаты ВОВ на приобретение квартир, они вложили их в МП и в результате остались без жилья.
80% дольщиков - молодых семей, для которых эти квартиры являются первым и единственным жильем, даже мне сейчас самой приходится платить ипотеку и снимать квартиру, при этом у меня есть ребёнок. Нам приходится ущемлять себя.
В сентябре мы планируем устроить митинг с участием 1000 человек.
- Права дольщиков «Миловского парка» грубо нарушаются, а застройщик ушел в «тишину». Я считаю, что сидеть и молчать нет никакого смысла, нужно обращаться в суд за защитой своих прав и интересов, - считает юрист Руслан Султанов. – Обманутые дольщики вправе требовать неустойки за просрочку сдачи объекта или отказаться от договора долевого участия с возвратом денежных средств и процентов за пользование ими. Хочется задать вопрос властям, каким образом на рынок пришел застройщик, который не может выполнить свои обязательства перед дольщиками и у которого нет имущества?
Судьба десятка тысяч людей находится в подвешенном состоянии. Большинство из них вложили свои последние сбережения, чтобы купить дом. Власть видит спасение в новом возможном инвесторе «Амнис-групп», однако обманутые дольщики уже не верят, что когда-то получат свое жилье.
Гендиректор ООО «Килстройинвест» Павел Рынцев объяснил РБК причины переноса жилья следующим образом:
- Для ввода жилых объектов в эксплуатацию, застройщику необходимо обеспечить наличие подключения к объектам инженерной инфраструктуры, в связи с этим, значительная часть средств, полученная от участия долевого строительства, была направлена на строительство инженерных сетей. А указания дольщиков на нецелевое использование денежных средств считает субъективным мнением.
Напомним, Счетная палата РФ проверила АИЖК на предмет выполнения программы, которая должна была обеспечить россиян жильем по 35 тысяч рублей за квадратный метр, и признала, что ожидаемые показатели достигнуты не были, пишет «Российская Газета».
По программе «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года планировалось построить 25 миллионов квадратных метров жилья. Но к декабрю 2016 года было введено в строй всего 500 тысяч квадратных метров. Таким образом, всего за три года программу реализовали всего на 3,3%. И уже ясно, что до конца текущего года на оставшиеся 96,7% реализовать ее не удастся.
Планировалось, что проект должен был стать успешным благодаря инвестициям в инфрастуктуру.
Государство должно было взять на себя затраты на покупку участков под строительство, создание автодорог, проведение инженерных коммуникаций и так далее. По факту застройщикам никто не компенсировал средства.
- В отчете Счетной палаты РФ говорится, что, во-первых, не были прописаны конкретные шаги различных государственных организаций, чтобы добиться нужных результатов. Во-вторых, Минстрой и АИЖК не перечисляли в достаточных объемах средства в регионы для исполнения госпрограммы. В-третьих, застройщики не получили большую часть льготных кредитов, так как АИЖК не переводило деньги в банки. Было выплачено только 4,7% займов от запланированных размеров финансирования, - пишет «Российская Газета».
Таким образом, вместо 463 тысячи молодых семей по всей стране жилье в итоге получили всего 26,3 тысячи человек.