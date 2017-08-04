«Мы отдали последние деньги»: дольщики «Миловского парка» выйдут на митинг

- Я долго копила средства, чтобы купить квартиру своему больному брату, - делится своими переживаниями Ирина Максимова. – Брат перенес два инсульта, сейчас живет в своем доме. Со мной жить отказывается. В квартире ведь все удобства, не нужно дрова готовить, воду приносить и т.д. А ведь ему нельзя перенапрягаться совсем. Наконец-то я накопила, заняла еще у знакомых, купила квартиру. А что в итоге? С 2015 года не можем заселиться, пока даже дома нет, а только фундамент. Брата перевезла к себе, хотя он против, ведь у меня большая семья и маленькая квартира. А теперь неизвестно, когда же все-таки дом построят, да и построят ли, в отношении застройщика ведется процедура банкротства... Теперь и деньги не вернуть свои.