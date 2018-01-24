В Уфе голодающую дольщицу увезли на «скорой помощи» в больницу

- Совещание, которое устроили два дня назад в Госкомстрое РБ, - это был просто театр. Представители госкомстроя РБ показали нам пустые договоры подряда без подписей, пытались убедить, что ситуация под контролем, - пояснила Медиакорсети Анна Цветкова. – Сказали, что и вопрос со средствами на продолжение работ решен, хотя на прошлой неделе убеждали нас, что денег нет даже на расчеты со старыми подрядчиками, не говоря уже о привлечении новых. Там накопились большие задолженности по уже выполненным работам. А тут за пару дней сразу откуда-то взялись три подрядчика, которые при отсутствии договоров сидели и кивали головами, делали вид, что готовы приступить к делам. Нас это представление не убедило в том, что ситуация решается. «Дорожной карты» по решению нашей проблемы на сайте госкомстроя как не было, так и нет. Путей выхода из кризиса мы не видим, а завтраками нас кормят и так уже давно.