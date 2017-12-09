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Фоторепортаж: в Уфе прошел митинг обманутых дольщиков ЖК "Миловский парк"

9 декабря 2017, 16:43
На площади перед Дворцом Спорта на ул. Р. Зорге сегодня прошел митинг обманутых дольщиков. Планировалось, что он будет объединенным, и выйдут представители от разных объектов. Однако в итоге в нем приняли участие лишь дольщики ЖК "Миловский парк". О том, как прошла акция протеста - в фоторепортаже Медиакорсети.

Изначально свое участие в митинге, как сообщала "Медиакорсеть", подтвердили дольщики двух объектов Стерлитамака (застройщик БашЕЗТК), «Интеграл» (объекты в Нефтекамске и Уфе) , ЗОА «Бид» (микрорайон «Урал», Уфа), АО «Строитель» (недострой на ул.Ферина в Уфе), Новобулгаково, также из Чишмов. Заявленное количество участников - 700 человек. Однако из-за разногласий с организаторами, на площадь сегодня вышли лишь дольщики ЖК "Миловский парк". Общее число участников составило около 400 человек.

В конце митинга дольщики написали то, что думают о власти и ситуации с долгостроями на воздушных шарах, которые затем запустили в воздух.

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