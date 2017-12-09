Фоторепортаж: в Уфе прошел митинг обманутых дольщиков ЖК "Миловский парк"

На площади перед Дворцом Спорта на ул. Р. Зорге сегодня прошел митинг обманутых дольщиков. Планировалось, что он будет объединенным, и выйдут представители от разных объектов. Однако в итоге в нем приняли участие лишь дольщики ЖК "Миловский парк". О том, как прошла акция протеста - в фоторепортаже Медиакорсети.