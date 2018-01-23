Дольщики ЖК "Миловский парк" намерены ждать Путина на въезде в Уфу

О начале акции дольщики сообщили в группе "11 квартал - ЖК Миловский парк" Вконтакте.
- Активисты планируют в день приезда Путина, с самого раннего утра и до вечера, неожиданно появляться в местах его вероятного проезда с одиночными пикетами! - говорится в сообщении в группе.
- Суть нашей акции заключается в следующем: вчера, сегодня и завтра наши активисты будут неожиданно появляться в разных частях нашего города. Цель акции: попасть в поле зрения Путина и привлечь его к проблеме дольщиков Миловского парка, - пояснили в письме в редакцию активисты Общественного движения "11 квартал- ЖК Миловский парк".
Напомним, по предварительной информации, Владимир Путин может приехать в Уфу завтра, 24 января.
Сегодня 10 дольщиков ЖК "Миловский парк" объявили голодовку. Медиакорсеть будет следить за развитием событий.