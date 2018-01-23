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В Башкирии построят новый завод

23 января 2018, 19:34
Будущий завод уже внесен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Сегодня, 23 января, были внесены важные изменения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии- в него включен новы объект. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития республики.

Речь идет о строительстве завода по промышленному производству железобетонных изделий для развития каркасного домостроительства. Его намерено возвести ООО «Уральская компания индустриального строительства». Общи объем инвестиций составит 751,5 млн. рублей. Предполагается создание 94 новых рабочих мест.

Объект должен быт введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.

- Сегодня строительство зданий из легких конструкций является одним из весьма успешно развивающихся сегментов рынка. По данным компании реализация проекта позволит повысить конкурентоспособность предприятий республики в области строительных материалов, а также инвестпроект направлен на импортозамещение. – говорится в официальном сообщении.

Справка: На сегодняшний день Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ содержит 44 проекта общей стоимостью свыше 134 млрд. рублей.

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