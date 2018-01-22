В Уфе в «Пятерочке» заставили оплатить бутылку водки, разбитую ребенком

В подобных случаях покупателю следовало потребовать составить акт о порче товара, в котором следовало изложить свое мнение о происшедшем, чтобы в дальнейшем продавцы не утверждали обратное. Можно отметить, что в магазине был мокрый пол либо товар стоял слишком близко к краю полки. Один экземпляр акта следует взять с собой. Если торговые работники вздумают судиться, этот акт послужит аргументом в вашу пользу. Но как показывает опыт, они об этом сами знают и в большинстве случаев в суд уже не обращаются.