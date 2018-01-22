Башкирский спортсмен обыграл чемпионку мира по прыжкам в высоту

Башкирский спортсмен Данил Лысенко, который стал серебряным призером чемпионата мира – 2017, показал лучший результат сезона в мире в легкоатлетических соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов», которые прошли в Москве, сообщает «БСТ».