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Башкирский спортсмен обыграл чемпионку мира по прыжкам в высоту

22 января 2018, 09:59
Спортсмен прыгнул на 2,36 метра.

Башкирский спортсмен Данил Лысенко, который стал серебряным призером чемпионата мира – 2017, показал лучший результат сезона в мире в легкоатлетических соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов», которые прошли в Москве, сообщает «БСТ».

За свой прыжок высотой 2,36 метра спортсмен получил 1233 очка, обыграв двукратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая прыгнула на высоту 1,99 метра и получила 1209 очков.

В 2018 году Данил Лысенко из Бирска побил личный рекорд во второй раз. 7 января на чемпионате в Екатеринбурге спортсмен прыгнул на 2,35 метра.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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