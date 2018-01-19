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Стал известен бюджет ХК «Салават Юлаев» и других клубов Востока

19 января 2018, 15:46
Затраты на зарплаты и бонусы превысили миллиард рублей.

В распоряжении редакции «Чемпионат» оказались зарплатные ведомости клубов восточной конференции КХЛ, на начало текущего сезона. В документе указаны суммы контрактов и бонусов.

Уфимский «Салават Юлаев» среди клубов Восточной конференции по величине бюджета оказался на третьей строчке рейтинга с суммой в 1,3 млрд рублей, что по мнению издания, никак не увязывается с седьмым местом в турнирной таблице.

Больше бюджеты лишь у «Металлурга» (1,5 млрд), и у «Ак Барса» (1,6млрд), при этом к казанцам вопросов быть не может, так как клуб лидирует на Востоке, а вот «Магнитка» лишь на пятом.

Напомним, недавно глава Башкирии заявил, что в ближайшие годы бюджет «Салавата Юлаева» не изменится.

#Новости#Константин Климов#Спорт
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