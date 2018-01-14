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В Башкирии фура смяла две легковушки, есть пострадавшие

14 января 2018, 18:45
Причины происшедшего выясняет полиция.

Тяжкое ДТП произошло сегодня, 14 января, днем на автотрассе Дюртюли-Кушнаренково. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей происшедшей аварии, она могла произойти из-за обгона в неположенном месте, да еще и на скользкой дороге. В итоге столкнулись большегруз и два легковых автомобиля. При этом фура упала на бок.

Точное число пострадавших пока неизвестно. Один из пострадавших легковых автомобилей спасателям пришлось разрезать, чтобы достать из него людей.

Обстоятельства происшедшего выясняют до сих пор на месте стражи порядка. Полиции предстоит уточнить, кто из водителей виновен в случившемся.

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