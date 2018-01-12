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В Башкирии алиментщик с долгом в 900 тысяч рублей колесил с шапито

12 января 2018, 16:34
Мужчину объявили в розыск судебные приставы Мордовии.

Злостный неплательщик алиментов несколько лет колесил по России с артистами цирка Шапито, сообщает пресс-служба судебных приставов.

К сотрудникам ведомства поступило сообщение от коллег из Мордовии о том, что у мужчины накопился долг в 900 тысяч рублей перед четырьмя несовершеннолетними детьми. Неплательщик нигде официально не работал и не имел имущества.

В январе 2018 года выяснилось, что разыскиваемый выступал в цирке в городе Белебей.

Безразличие к судьбе собственных детей должник объяснил тем, что разъезжает по всей стране и не имеет дохода, достаточного для поддержания своих детей. В итоге розыскное дело прекращено с установлением местонахождения неплательщика, который заверил, что возобновит отношения со своими детьми и будет их поддерживать материально.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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