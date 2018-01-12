В Башкирии алиментщик с долгом в 900 тысяч рублей колесил с шапито

Безразличие к судьбе собственных детей должник объяснил тем, что разъезжает по всей стране и не имеет дохода, достаточного для поддержания своих детей. В итоге розыскное дело прекращено с установлением местонахождения неплательщика, который заверил, что возобновит отношения со своими детьми и будет их поддерживать материально.