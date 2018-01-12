Неделя в Башкирии: Интервью мэра Уфы, новые выплаты, иск «Роснефти»

В первый рабочий день нового года Медиакорсеть опубликовала интервью с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Оно было записано на Черниковском бродвее. Мэр Уфы рассказал о сносе исторических памятников, первом концерте ДДТ, о том, какой станет Уфа через 10 лет и сколько на самом деле людей в ней живет.