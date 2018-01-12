mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Неделя в Башкирии: Интервью мэра Уфы, новые выплаты, иск «Роснефти»

12 января 2018, 19:43
Медиакорсеть решила напомнить о главных событиях недели.

В первый рабочий день нового года Медиакорсеть опубликовала интервью с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Оно было записано на Черниковском бродвее. Мэр Уфы рассказал о сносе исторических памятников, первом концерте ДДТ, о том, какой станет Уфа через 10 лет и сколько на самом деле людей в ней живет.

Во вторник, 9 января, стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, в том числе и апелляцию башкирского бобслеиста Ильвира Хузина. До начала Олимпиады в Корее остается совсем немного, спортивный суд должен принять решение до конца месяца.

В среду, 10 января, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире Радио России Башкортостан дала пояснения по поводу порядка оформления и получения новых выплат (около 9 тыс руб) родителям детей, родившихся в новом году.

В этот же день стало известно, как именно семьи с детьми могут снизить свои затраты на ипотеку. Согласно новому постановлению правительства России, семьи с детьми получат возможность получить субсидии, если рефинансируют действующий кредит на первичное жилье или возьмут новый.

В четверг, 11 января, следственный комитет сообщил о том, что следователи проверят информацию из СМИ о том, что в Уфе снесли дом мужчины, пока тот был в командировке. По имеющейся информации, жилой дом 68а на улице Гафури с обстановкой и личными вещами был снесен неизвестными в отсутствие хозяина.

В этот же день известный травник Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь после случившегося на его предприятии несчастья. У знаменитого целителя сгорел ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы – более 40 тонн трав.

В пятницу, 12 января, Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайства «Роснефти» и «Башнефти», просивших отложить заседание по иску к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 131,6 млрд руб дивидендов «Башнефти», полученных корпорацией с 2009 по 2014 годы, в период владения нефтяной компанией. Судебное заседание назначено на 3 апреля.

В суде представитель «Башнефти» пояснил, что данное ходатайство связано с мировым соглашением, которое было заключено в конце прошлого года. В соответствии с этим соглашением, АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб тремя траншами до 30 марта этого года.

Материалы по теме
Неделя в Башкирии: Поджог такси, нелегальные автобусы и «рахматы» ХамитовуНеделя в Башкирии: Рутений, афера на миллиард, зеленое дерби и набережнаяНеделя в Башкирии: Спасти девочку, подарить «Мерседес» и озвучить Послание
#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48