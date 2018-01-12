mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии известный травник Михаил Гордеев после пожара попросил о помощи

12 января 2018, 10:45
У знаменитого целителя сгорел ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы.

Известный травник Михаил Гордеев обратился ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь после случившегося на его предприятии несчастья.

Напомним, пожар произошел 3 января в поселке Русский Юрмаш в Уфимском районе. Огнем оказался сильно поврежден ангар, в котором хранились уникальные травяные сборы и заготовленное ценное лекарственное сырье. Всего сгорело более 40 тонн трав.

Знаменитый целитель остро переживает случившееся.

- Дорогие мои! Я прошу по возможности оказать мне и моему коллективу помощь, любую помощьЭ которую вы только сможете оказать, для восстановления производства, - такие слова написал он на своем сайте.

При этом Михаил Гордеев подчеркивает, что позднее непременно компенсирует перечисленные ему в помощь средства своей продукцией либо консультациями фитотерапевтов и правом участия в оздоровительных программах и прочих мероприятиях.

Для оказания финансовой помощи денежные средства можно перечислить по реквизитам, указанным на официальном сайте травника Михаила Гордеева.

Всех, кто захочет оказать помощь, Михаил Гордеев попросил связаться для уточнения подробностей с его сотрудниками по телефонам: 8-917-794-18-28 (Коржавин Виталий Германович) и 8(347) 246-50-99 (Иванова Эльмира Фаниловна).

Материалы по теме
В Башкирии горело производство известного травника Гордеева
#Новости#Пожар#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48