Суд отложил рассмотрение второго иска Роснефти к АФК «Система»

Напомним, что в декабре прошлого года «Роснефть» и «Башнефть» обратились в Арбитражный суд Башкирии с иском к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией в 2009 и 2014 годах. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства