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Суд отложил рассмотрение второго иска Роснефти к АФК «Система»

12 января 2018, 12:52
Слушания перенесены на 3 апреля.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайства "Роснефти" и "Башнефти", просивших отложить заседание по иску к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 131,6 млрд руб дивидендов "Башнефти", полученных корпорацией с 2009 по 2014 годы, в период владения нефтяной компанией, сообщает ТАСС. Судебное заседание назначено на 3 апреля.

В суде представитель «Башнефти» пояснил, что данное ходатайство связано с мировым соглашением, которое было заключено в конце прошлого года. В соответствии с этим соглашением, АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. тремя траншами до 30 марта этого года.

Минземимущества Башкирии по решению суда присоединилось к иску "Роснефти" и "Башнефти", ранее они подавали отдельный иск к АФК на ту же сумму и теми же требованиями.

Напомним, что в декабре прошлого года «Роснефть» и «Башнефть» обратились в Арбитражный суд Башкирии с иском к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией в 2009 и 2014 годах. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства

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