Глава Минтруда Башкирии разъяснила порядок новых выплат родителям малышей

Напомним, президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о введении ежемесячных выплат в размере 9 тысяч рублей для жителей страны, в семьях которых, начиная с 2018 года, родятся первенцы, а также третьи по счету дети. Как оказалось, на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи, а только малообеспеченные. В частности, при рождении первого ребенка выплаты в 9 тысяч рублей ежемесячно смогут получать семьи, которых совокупный ежемесячный доход не превышает полтора прожиточных минимума – для жителей Башкирии это будет 14 247 рублей на одного члена семьи. В других регионах эти суммы могут несколько разниться в соответствии с их уровнем прожиточного минимума. Эти выплаты будут предоставляться семье до достижения малышом полутора лет, при этом через год по закону нужно будет вновь пройти процедуру переоформления, чтобы еще полгода получать данное пособие.