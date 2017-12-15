В России за телефонный терроризм будут сажать на 10 лет

По мнению Павла Крашенинникова, это станет достойным инструментом для правоохранительных органов, чтобы они могли бороться с этим злом. При этом он отметил, что полностью это не решит проблему, но вместе с другими мерами, например, недавно принятым законом о блокировке номеров, и мерами оперативного характера, можно будет минимизировать вред от данного вида преступлений.