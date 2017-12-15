Из-за набережной в Уфе ограничение движения автомобилей продлены еще на год

Напомним, уже построенная основная часть набережной вызвала много нареканий со стороны горожан. Публицист Шамиль Валеев снял видео, в котором наглядно показал негативный результат вложения нескольких миллиардов рублей. Ранее мы также писали о том, что субподрядчика реконструкции набережной в Уфе оштрафовали на 20 миллионов. Бывший директор организации ООО "Регион сервис" оштрафован на два миллиона рублей.