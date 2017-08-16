Реконструкция набережной в Уфе: преображение или преступление?

- В 2013 году на совещании в правительстве Башкирии, созванном по моей инициативе, рассматривался вопрос обустройства Южного склона к саммитам ШОС и БРИКС. Мы предлагали при благоустройстве набережной учитывать существующий ландшафт. В отличие от нынешнего проекта, мы, наоборот, прижимались к материку. При этом были учтены и максимальный подъем уровня реки, спуски к воде, беговые и велодорожки, видовые площадки. Были достигнуты предварительные договоренности с московскими инвесторами. Наш проект «Art-Scape» был поддержан письмами на имя главы республики от президентов Международной академии архитектуры и Союза архитекторов России. По итогам совещания все-таки решили, прежде всего, благоустроить набережную, а к проекту всего Южного склона вернуться позднее. Проект набережной обещали передать «компетентным солидным компаниям, - изложил свою версию событий в интервью «Коммерсанту» архитектор Ришат Муллагильдин.