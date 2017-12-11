Субподрядчика реконструкции набережной в Уфе оштрафовали на 20 миллионов

«Регион Сервис» был субподрядчиком при реконструкции набережной Белой в Уфе в 2014 году. Чтобы прекратить проверку организации сотрудниками ФСБ, директор фирмы предложил оперативнику взятку в два миллиона рублей за передачу протокола и изъятых документов. Оперативник сообщил о незаконных действиях руководству, после чего посредника задержали при передаче взятки с поличным.