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Роспотребнадзор после жалоб жителей Приморья проверяет «пластиковый» рис

13 декабря 2017, 16:44
Рисовую крупу с запахом пластика в ближайшее время изымут из магазинов Приморья.

Как пишет издание Dni.ru, Роспотребнадзор проводит проверки по обращениям жителей Дальнегорска.

Вопрос о реализации такого продукта в этом городе обсуждали на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края. Первым вице-губернатором края Александром Костенко было поручено в кратчайшие сроки изъять рис из всех торговых точек края.

По обращениям местных жителей проводится проверка. Например, уже изъяли подозрительную партию крупы из магазина «Амбар», на который поступали жалобы от горожан. Выяснилось, что в ходе экспертизы не было обнаружено несоответствие продукта ГОСТу. Но грамотная документация на рис отсутствует.

Как рассказала руководитель отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Галина Лаухина, в связи с этим ведомство обратилось в правоохранительные структуры Приморья и Хабаровского края.

А ранее один из покупателей риса в Дальнегорске снял видео, где показал странные свойства крупы. При жарке он не затвердел и не стал коричневым, а начал издавать специфические запахи, характерные для спрессованного целлофана или пластика.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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