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Фигуристка Анна Погорилая пропустит Олимпиаду-2018 из-за травмы

13 декабря 2017, 16:43
Фигуристка из России Анна Погорилая, бронзовый призер ЧМ-2016, пропустит участие в чемпионате России.

Как пишет издание Dni.ru, из-за этого спортсменка не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В текущем сезоне фигуристка неоднократно страдала болями в спине. Из-за них она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а после была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России, проходившем в Йошкар-Оле. Также Погорилая пропустила и последний этап серии Гран-при в Америке, прошедший 24-26 ноября.

По признанию самой спортсменки, она получила серьезную травму, и теперь планирует восстанавливаться. Она проходит обследования и консультируется со специалистами.

Напомним, Анна Погорилая является мастером спорта международного класса. Она выступает в женском одиночном катании. Спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовым призером финала Гран-при сезона 2016-2017.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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