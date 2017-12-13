Фигуристка Анна Погорилая пропустит Олимпиаду-2018 из-за травмы

Как пишет издание Dni.ru, из-за этого спортсменка не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
В текущем сезоне фигуристка неоднократно страдала болями в спине. Из-за них она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а после была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России, проходившем в Йошкар-Оле. Также Погорилая пропустила и последний этап серии Гран-при в Америке, прошедший 24-26 ноября.
По признанию самой спортсменки, она получила серьезную травму, и теперь планирует восстанавливаться. Она проходит обследования и консультируется со специалистами.
Напомним, Анна Погорилая является мастером спорта международного класса. Она выступает в женском одиночном катании. Спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовым призером финала Гран-при сезона 2016-2017.