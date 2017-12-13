Фигуристка Анна Погорилая пропустит Олимпиаду-2018 из-за травмы

В текущем сезоне фигуристка неоднократно страдала болями в спине. Из-за них она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а после была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России, проходившем в Йошкар-Оле. Также Погорилая пропустила и последний этап серии Гран-при в Америке, прошедший 24-26 ноября.