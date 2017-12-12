На дорогах России установят новые знаки

К таким знакам относятся «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», «Глухие пешеходы», «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо», «Направление движения по полосе», «Начало полосы» и другие. На ряде знаков будут дополнительные визуальные обозначения в виде разметок.