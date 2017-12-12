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На дорогах России установят новые знаки

12 декабря 2017, 16:07
Новые знаки появятся на дорогах России.

Как пишет издание Dni.ru, реформирование в этой области проводят впервые за 40 лет.

В стране начал действовать новый предварительный нацстандарт (ПНСТ), разрешающий установку дополнительных дорожных знаков. Раньше они уже в качестве эксперимента были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире.

К таким знакам относятся «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», «Глухие пешеходы», «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо», «Направление движения по полосе», «Начало полосы» и другие. На ряде знаков будут дополнительные визуальные обозначения в виде разметок.

Помимо этого, по новому стандарту будут использоваться совмещенные знаки. По словам руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александра Шумского, так городские власти смогут сэкономить и избавиться от «визуального мусора».

Действие стандарта продлится до 2020 года. За этот период дорожные службы проведут научно-исследовательскую работу и проверят инновационные решения на практике.

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