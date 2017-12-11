В Уфе за покушение на мошенничество осудили бывшего полицейского

В марте текущего года преподаватель Уфимского юридического института МВД России, ранее служивший в ГИБДД, и начальник станции техобслуживания сговорились совершить мошенничество. Они предложили владельцу удалить из информационной базы МВД сведения о привлечении его к административной ответственности за 160 тысяч рублей. При этом не имели возможности изменить эту информацию.