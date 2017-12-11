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В Уфе за покушение на мошенничество осудили бывшего полицейского

11 декабря 2017, 10:53
Также условный срок получил сообщник бывшего полицейского.

Двум уфимцам 39 и 35 лет вынесли приговор по статье «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В марте текущего года преподаватель Уфимского юридического института МВД России, ранее служивший в ГИБДД, и начальник станции техобслуживания сговорились совершить мошенничество. Они предложили владельцу удалить из информационной базы МВД сведения о привлечении его к административной ответственности за 160 тысяч рублей. При этом не имели возможности изменить эту информацию.

Один из фигурантов дела получил от водителя 150 тысяч рублей, 120 из которых передал сообщнику. Свою вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Суд приговорил сообщников к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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