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В Башкирии сельчанка убила 86-летнего мужчину за домогательства

11 декабря 2017, 16:19
Орудие преступления подозреваемая выбросила на улицу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 35-летней жительницы Куюргазинкого района Башкирии, обвиняемой в убийстве пожилого односельчанина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, убийство стало финалом многодневной пьянки, протекавшей в одном из деревенских домов. Днем 7 декабря этого года после застолья 35-летняя женщина и 86-летний хозяин дома внезапно остались одни.

Дальнейшие события, по словам подозреваемой, развивались стремительно. Пенсионер стал весьма настойчиво проявлять недвусмысленные знаки внимания к ней. В конце концов, возмущенная домогательствами женщина схватила нож и, как минимум, дважды воткнула его в спину ухажера.

Раненный пенсионер скончался от полученных травм. С помощью своего брата женщина переложила труп убитого старика на диван и скрылась с места преступления. Нож она выбросила на улице, однако это не помогло ей избежать встречи с полицией.

На допросе женщина сообщила, что причиной конфликта с хозяином дома стали домогательства с его стороны. Все обстоятельства происшедшего устанавливает следствие.

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