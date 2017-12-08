В России ужесточат правила техосмотра

В соответствии с подготовленным Минэкономразвития планом, для процедуры техосмотра введут фото и видеофиксацию. На Ространснадзор возложат функции контроля работы операторов. Если сотрудники сервиса внесут в автоматизированную информационную систему ложные сведения, их ожидает уголовное наказание. В ведомстве подчеркивают, что изменения согласованы с другими заинтересованными структурами, в частности, с ГИБДД. Закон представят на рассмотрение правительству уже в этом году.