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На выходных в Башкирии будет снежно и морозно

8 декабря 2017, 09:58
Температура воздуха опустится до -15°C днем.

8 декабря в республике пройдет небольшой снег, а где-то будет и метель со снежными заносами и накатами на проезжей части, сообщает «Башгидромет». Ночью температура воздуха составит -3-8°C, местами до -13°C, днем -1-6°C.

9 декабря местами пройдет метель, будет небольшой снег. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха днем будет варьироваться от -6 до -11°C, ночью -7-12°C.

10 декабря пойдет снег по востоку до умеренного со слабой метелью. Температура воздуха опустится до -15°C днем и до -17°C ночью.

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