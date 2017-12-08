Елизавета II появилась на встрече с африканцами в необычном наряде

Обычно предпочитающая одежду из однотонных тканей, такой выбор Елизавета II сделала в соответствии с этикетом. Посол и его супруга пришли на официальный прием в национальных костюмах такой же расцветки. Однако пользователи наряд королевы не оценили, он показался им кричащим и нелепым.