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Елизавета II появилась на встрече с африканцами в необычном наряде

8 декабря 2017, 15:53
Королева Великобритании Елизавета II встретила после Нигерии и его супругу в необычном наряде.

Как пишет издание Dni.ru, пользователи назвали платье монаршей особы кричащим.

К нему королева надела черные туфли на невысоком каблуке. Образ она завершила черной сумкой с короткой ручкой.

Обычно предпочитающая одежду из однотонных тканей, такой выбор Елизавета II сделала в соответствии с этикетом. Посол и его супруга пришли на официальный прием в национальных костюмах такой же расцветки. Однако пользователи наряд королевы не оценили, он показался им кричащим и нелепым.

Отметим, что королеву Великобритании давно считают иконой стиля. Ее визитной карточкой считаются шляпки, которых у монаршей особы целая коллекция.

В течение десятилетий стиль королевы почти не изменился. Ее наряды одних и тех же фасонов, но отличаются разнообразием расцветок.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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