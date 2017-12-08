Бабич посочувствовал главе Башкирии из-за сложного наследства с языками

- Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, - отметил Михаил Бабич. - По теме, которая нас всех волновала в последнее время, была проведена большая совместная работа с руководителями регионов, с Министерством образования и науки Российской Федерации, с Рособрнадзором, с Генеральной прокуратурой и, конечно же, с родителями, потому что они в основном были инициаторами этих массовых обращений в адрес главы государства, контрольно-надзорных органов по ситуации, связанной с изучением государственных и родных языков народов России.