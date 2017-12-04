В Уфе разгорелся еще один конфликт из-за изучения башкирского языка

В центре образования № 69 (включает общеобразовательную школу и детсад) разгорелся конфликт по поводу изучения предметов национального цикла. Родители утверждают, что их дети учатся по учебному плану, принятому по подложному протоколу. Предпрофиль вытеснен на платные курсы, куда также выведена и часть программы.

Ученики 9А класса школы центра образования № 69 изучали предметы национального цикла с первых лет обучения. Башкирский язык, по словам мамы одного из учеников Ольги Ересько, был уже с первого класса. В среднем звене добавили предмет «История и культуры Башкортостана» (ИКБ), а в этом году ввели еще и уроки по литературе и культуре Башкортостана (ЛКБ). Недовольные родители в классе были, но до этого года в открытые конфликты это не выливалось. В этом же году, в связи с тем, что детям предстоит сдавать выпускные экзамены, а некоторым и вступительные в ссузы, родители половины учеников захотели изменить ситуацию.

По закону, замена предметов регионального компонента возможна, это прописано в федеральном учебном плане. Каково же было их удивление, когда они узнали, что сделать этого нельзя. По утвержденному учебному плану в программе 9А класса – 5 часов национальных предметов (два урока башкирского языка, два – КЛБ и один - ИКБ).

Поддельный протокол и предписание прокуратуры

- Протокол родительского собрания от 30 августа был сфальсифицирован, - утверждает лидер инициативной группы родителей Ольга Ересько. – Были выявлено неверно указанные фамилии родителей, в списке стояли те родители, которых на момент проведения собрания вообще не было в городе. Когда мы узнали это, то стали обращаться во все возможные инстанции – от прокуратуры до министерства образования и науки России (копии обращений имеются в распоряжении редакции – прим.ред.).

Обращения родителей стали поводом для проверки. Ее провела прокуратура Орджоникидзевского района Уфы совместно с управлением по контролю и надзору в сфере образования республики, а также специалисты районного отдела образования. В результате было выявлено несоответствие в учебном плане трех основных компонентов: федерального, регионального и образовательного учреждения. В адрес директора образовательной организации Эльмира Мазитова внесено представление (копия имеется в распоряжении редакции – прим.ред.). Однако должного эффекта это не дало.

- Наш класс продолжает учиться по старой схеме, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, мы получаем уроки по башкирскому языку и литературе, - возмущается Ольга. – По поводу фальсификации нам рекомендовали обратиться в конфликтную комиссию школы. Ни ответственных лиц, ни сроков, ничего не указано. Поэтому мы обратились теперь уже в Рособрнадзор и республиканскую прокуратуру.

Алгебру, физику и русский – за отдельную плату

Предметы, входящие в компонент региона и общеобразовательной организации, в Центре образования № 69 можно заменить шесть других предметов. Вместо башкирского дети могут заменить на предмет основного цикла (алгебра, физика, химия, русский язык, история и т.п.). Поскольку по утвержденному учебному плану такой возможности у 9-го класса нет, школа предлагает…покупать дополнительные уроки! Согласно постановлению администрации города, один урок обходится в 100 рублей. Школа просит с одного ребенка тысячу рублей в месяц по каждому предмету.

- В классе 32 человека, по тысячу рублей с ребенка по каждому предмету, а их предстоит сдавать четыре, - приводит нехитрый расчет Ольга. – Сами судите, сколько школа может заработать за счет того, что заменяет на профильную подготовку предметами национального цикла. Эти деньги идут на счет питания дошкольников в детсад, который входит в центр образования, а также на оплату за коммуналку. И более того, часть основной учебной программы выносят на платные курсы. Получается, что ребенок, не посещающий платные уроки, объективно не может успевать по предмету. И как только он прекращает ходить на курсы, это сразу же отражается на оценках. А более того нашим детям, как не освоившим учебный план школы, угрожают неаттестацией.

Директор Центра образования № 69 Эльмир Мазитов прокомментировать ситуацию отказался. Он заявил, что не может ничего сказать без учета мнения учредителя и попросил отправить официальный запрос в управления образования, что и сделала редакция.