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В Уфе разгорелся еще один конфликт из-за изучения башкирского языка
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Уфе разгорелся еще один конфликт из-за изучения башкирского языка

Сегодня, 17:55ОбществоНаталья КузнецоваФото: school69ufa.ru
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