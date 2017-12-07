mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в результате несчастного случая в спорткомплексе пострадали дети

7 декабря 2017, 16:45
Пятилетних мальчиков доставили в одну из больниц города.

В Уфе в результате несчастного случая пострадали двое детей 2012 и 2013 года рождения. Как сообщили в городской «Службе спасения», по предварительным данным дети играли с футбольными воротами в спорткомплексе БГПУ на улице Софьи Перовской.

- В результате шалости мальчик 2012 года рождения с различными травмами был госпитализирован в ДГКБ № 17, второй ребенок отпущен домой после обследования, - рассказала пресс-секретарь службы спасения Яна Калинина, - В момент инцидента они находились под присмотром родителей.

В пресс-службе следственного комитета, в чьей компетенции находятся расследования подобных случаев сказали, что пока не получали спецсообщение.

Материалы по теме
Следком проверит несчастный случай на Благовещенском заводеВ Уфе случился несчастный случай с рабочим на заводеВ Башкирии рабочему присудили полмиллиона за несчастный случай на дороге
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48