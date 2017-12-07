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В Иркутске реклама с изображением монахини вызвала возмущение жителей

7 декабря 2017, 15:59
Жители Иркутска выразили недовольство рекламным плакатом с изображением монахини с леденцом.

Как пишет издание Dni.ru, на их обращении отреагировало антимонопольное ведомство.

Сообщается, что молодой человек обратился в управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на плакат. Его смутил образ монахини с леденцом и надписью о том, что та доверила компании свое целомудрие.

Однако в организации в содержании плаката не увидели ничего оскорбительного. Представитель компании на заседании УФАС объяснил, что у них не было в мыслях кого-то оскорблять. Он пояснил, что логика изображения проста. Монахиня ассоциируется с образом целомудренной женщины, леденец с детством и невинностью, отметил он.

Но предприниматели только способствовали развитию ситуации, проведя опрос в соцсетях. Они спросили пользователей, оскорбляет ли их такого рода реклама. Но представители антимонопольного управления посчитали это за новый рекламный ход. В итоге, баннеры пришлось заменить. На новых плакатах появилось изображение маленькой девочки с леденцом и надпись, что она хранит в компании детство для своей сестры.

Но на этот местные рекламщики не остановились. В городе появился баннер фитнес-клуба. На нем было написано, что «девять из десяти мужчин предпочитают спортивных женщин, а один предпочитает мужчин». В этой рекламе УФАС усмотрело пропаганду гомосексуализма и психологическое давление на людей, не занимающихся спортом. Эти баннеры владельцам клуба тоже пришлось снять, несмотря на их заверения о желании таким образом пропагандировать традиционную семью и здоровый образ жизни.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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