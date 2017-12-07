В Иркутске реклама с изображением монахини вызвала возмущение жителей

Но на этот местные рекламщики не остановились. В городе появился баннер фитнес-клуба. На нем было написано, что «девять из десяти мужчин предпочитают спортивных женщин, а один предпочитает мужчин». В этой рекламе УФАС усмотрело пропаганду гомосексуализма и психологическое давление на людей, не занимающихся спортом. Эти баннеры владельцам клуба тоже пришлось снять, несмотря на их заверения о желании таким образом пропагандировать традиционную семью и здоровый образ жизни.