Война за мусор: Как прошел круглый стол по новому полигону в Благовещенске

А получается, что люди с готовыми документами поехали, чтобы все это продемонстрировать и им не дают эту возможность. Для меня уже другие вопросы возникают в такой ситуации: а что вы тогда на самом деле хотите? Если мы беспокоимся об экологии (я в частности о себе), то я жду конкретных экспертиз, ответов на свои вопросы; после чего мы будем делать выводы. Но избегать того, когда мне какая-то из сторон пытается вручить пакет документов? Избегать того, что мне пытаются открыть глаза на что-то? Для меня это непонятно, так как сейчас собираю все экспертизы и мнения сторон по данному объекту.