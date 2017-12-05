Война за мусор: В Уфе приостановил работу мусоросортировочный комплекс

- Сортировочный комплекс «Эко-Уфа» перерабатывал около 10-15% поступаемого объема отходов на городскую свалку. Сейчас весь этот мусор идет на свалку без сортировки, что совершенно неправильно. Сортировать мусор важно, ведь вторичные ресурсы возвращаются в хозяйственный оборот и не занимают лишнее место на свалке, соответственно - сокращается объем захоронений, а на окружающую среду оказывается меньше негативного влияния, - сказал председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. – Сейчас в нашей стране в законодательстве заложен приоритет переработке отходов, но административной ответственности пока нет. С 1 января на этот полигон уже будет запрещено завозить ряд отходов, в первую очередь ртутьсодержащие отходы.