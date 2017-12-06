Чулпан Хаматова покидает театр «Современник» - СМИ

Артистка взяла отпуск на шесть месяцев и может больше не вернуться в театр. По сообщениям СМИ, сама Хаматова никак не комментирует эту ситуацию. Брат актрисы, работающий в этом же театре, на звонки журналистов не отвечает.
Представители «Современника» не подтвердили увольнение артистки. Также они не дали никаких комментариев по поводу ее шестимесячного отпуска.
Напомним, дебют Чулпан Хаматовой в театре состоялся в спектакле «Три товарища». Актриса сыграла там роль Патриции Хольман. Кроме этого, она была занята в спектаклях «Три сестры», «Мамапапасынсобака», «Гроза» и других.