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Чулпан Хаматова покидает театр «Современник» - СМИ

6 декабря 2017, 16:01
Известная актриса Чулпан Хаматова уходит из театра «Современник».

Как пишет издание Dni.ru, она работала в учреждении с 1998 года.

Артистка взяла отпуск на шесть месяцев и может больше не вернуться в театр. По сообщениям СМИ, сама Хаматова никак не комментирует эту ситуацию. Брат актрисы, работающий в этом же театре, на звонки журналистов не отвечает.

Представители «Современника» не подтвердили увольнение артистки. Также они не дали никаких комментариев по поводу ее шестимесячного отпуска.

Напомним, дебют Чулпан Хаматовой в театре состоялся в спектакле «Три товарища». Актриса сыграла там роль Патриции Хольман. Кроме этого, она была занята в спектаклях «Три сестры», «Мамапапасынсобака», «Гроза» и других.

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