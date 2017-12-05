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В Башкирии у бизнесмена изъяли рыболовные сети китайского производства

5 декабря 2017, 12:30
Мужчина торговал запрещенным товаром на ярмарке.

Предприниматель из Нефтекамска торговал на ярмарке в селе Караидель рыболовным сетями, которые были произведены в Китае, тогда как импорт в Россию синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем запрещен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

У бизнесмена изъяли сети и оштрафовали по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Сети будут уничтожены по решению суда.

Прокурор внес в адрес предпринимателя представление, после которого незаконная продажа сетей прекратилась.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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