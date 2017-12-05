В Башкирии у бизнесмена изъяли рыболовные сети китайского производства

Предприниматель из Нефтекамска торговал на ярмарке в селе Караидель рыболовным сетями, которые были произведены в Китае, тогда как импорт в Россию синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем запрещен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.