Володин выступил за ужесточение наказания за пропаганду наркотиков

Володин заявил, что, в связи с этим, следует быть оперативными и гибкими при принятии решений. Также он напомнил, что в России действуют законы, направленные на противодействие пропаганде потребления наркотических веществ в СМИ и соцсетях. В частности, имеется возможность блокировки таких ресурсов в Сети до вынесения решения суда.