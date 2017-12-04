В уфимском торговом центре продавались «левые» шубы

В одном из уфимских торговых центров обнаружили шубы и меховые куртки иностранного производства с признаками незаконно ввезенных в Россию - изделия не имели соответствующих документов о ввозе в страну и содержали контрольные идентификационные знаки, относящиеся к другим товарам, сообщили в пресс-службе таможни республики.
Таможенники наложили арест и изъяли 17 шуб и меховой одежды, общая стоимость которых превысила миллион рублей.
Через некоторое время предприниматель легализовал продукцию, задекларировав её в таможне и заплатил за всю изъятую партию меховых изделий. Так, федеральный бюджет пополнился на 160 тысяч рублей.