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В уфимском торговом центре продавались «левые» шубы

4 декабря 2017, 14:43
Стоимость шуб составила более одного миллиона рублей.

В одном из уфимских торговых центров обнаружили шубы и меховые куртки иностранного производства с признаками незаконно ввезенных в Россию - изделия не имели соответствующих документов о ввозе в страну и содержали контрольные идентификационные знаки, относящиеся к другим товарам, сообщили в пресс-службе таможни республики.

Таможенники наложили арест и изъяли 17 шуб и меховой одежды, общая стоимость которых превысила миллион рублей.

Через некоторое время предприниматель легализовал продукцию, задекларировав её в таможне и заплатил за всю изъятую партию меховых изделий. Так, федеральный бюджет пополнился на 160 тысяч рублей.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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