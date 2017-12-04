В Госдуме обсудили вопросы борьбы с наркотиками

Также он добавил, что в своих докладах ООН каждый год отмечает прирост производства и потребления наркотиков, которые соответствуют уровню прироста населения. При этом он выразил опасение, что в этом документе следующего года будет зафиксировано повышение роста употребления наркотических веществ. Криминальные доходы продавцов запрещенных веществ составляют 320 миллиардов долларов в год.