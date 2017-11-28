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Группа Аэрофлот в январе — октябре увеличила перевозку пассажиров на 16,3%

28 ноября 2017, 20:37
Москва, 28 ноября 2017 г. — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за октябрь и десять месяцев 2017 года[1].

Основные операционные показатели в январе – октябре 2017 года

За десять месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 42,6 млн пассажиров, что на 16,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 27,7 млн пассажиров, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,5%, по Компании показатель увеличился на 0,6 п.п. до 82,6%.

Основные операционные показатели в октябре 2017 года

В октябре 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,3 млн пассажиров, что на 12,1% превышает результат за октябрь 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в октябре 2017 года составило 2,9 млн человек, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в октябре 2017 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 9,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 10,2% для Группы и 10,3% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в октябре 2017 года увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 5,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 12,2%, пассажирооборот — на 8,3%, предельный пассажирооборот – на 8,9%.

На международных авиалиниях в октябре 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 16,8%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 16,7%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в октябре 2017 года увеличилось на 11,7%, пассажирооборот увеличился на 10,3%, предельный пассажирооборот — на 11,0%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией «Россия» сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией «Победа».

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,2%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,5 п.п., до 81,4%.

Парк воздушных судов

Группа «Аэрофлот» в октябре 2017 года ввела в эксплуатацию пять лайнеров: три Boeing 737-800, один Airbus A320 и один Airbus A321. За этот же период один Boeing 737-800 был выведен из парка. С начала года парк Группы «Аэрофлот» увеличился на 27 воздушных судов и по состоянию на 31 октября 2017 года насчитывал 312 самолетов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и шести самолетов Ан-148, переданных в субаренду).

В октябре 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию четыре лайнера: два Boeing 737-800, один Airbus A320 и один Airbus A321. С начала года парк авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 25 воздушных судов и по состоянию на 31 октября 2017 года насчитывал 214 самолетов.

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

Показатель

Октябрь 2017 г.

Октябрь 2016 г.

Изм.

10 мес. 2017 г.

10 мес. 2016 г.

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

4 301,4

3 837,7

12,1%

42 641,1

36 663,3

16,3%

- международные перевозки

1 997,3

1 674,1

19,3%

19 217,9

15 299,8

25,6%

- внутренние перевозки

2 304,2

2 163,6

6,5%

23 423,2

21 363,5

9,6%

Пассажирооборот, млн пкм

11 270,8

10 074,8

11,9%

110 651,9

94 302,7

17,3%

- международные перевозки

6 802,7

5 825,8

16,8%

65 210,3

52 727,3

23,7%

- внутренние перевозки

4 468,1

4 249,0

5,2%

45 441,6

41 575,4

9,3%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

13 712,4

12 440,6

10,2%

132 466,0

114 677,5

15,5%

- международные перевозки

8 329,9

7 136,1

16,7%

78 149,6

65 472,6

19,4%

- внутренние перевозки

5 382,5

5 304,5

1,5%

54 316,4

49 204,9

10,4%

Занятость кресел, %

82,2%

81,0%

1,2 п.п.

83,5%

82,2%

1,3 п.п.

- международные перевозки

81,7%

81,6%

0,1 п.п.

83,4%

80,5%

2,9 п.п.

- внутренние перевозки

83,0%

80,1%

2,9 п.п.

83,7%

84,5%

(0,8 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

27 212,4

21 754,4

25,1%

218 718,2

159 653,6

37,0%

- международные перевозки

15 200,9

11 192,7

35,8%

121 917,4

73 740,0

65,3%

- внутренние перевозки

12 011,5

10 561,7

13,7%

96 800,8

85 913,6

12,7%

Грузооборот, млн ткм

120,0

98,7

21,6%

992,3

709,9

39,8%

- международные перевозки

73,0

54,4

34,2%

603,0

350,2

72,2%

- внутренние перевозки

46,9

44,4

5,6%

389,3

359,7

8,2%

Тоннокилометраж, млн ткм

1 134,4

1 005,5

12,8%

10 950,9

9 197,2

19,1%

- международные перевозки

685,3

578,7

18,4%

6 471,9

5 095,8

27,0%

- внутренние перевозки

449,1

426,8

5,2%

4 479,1

4 101,4

9,2%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 627,7

1 516,8

7,3%

15 903,9

13 921,1

14,2%

- международные перевозки

982,5

872,7

12,6%

9 355,6

8 020,6

16,6%

- внутренние перевозки

645,2

644,1

0,2%

6 548,3

5 900,4

11,0%

Коммерческая загрузка, %

69,7%

66,3%

3,4 п.п.

68,9%

66,1%

2,8 п.п.

- международные перевозки

69,8%

66,3%

3,4 п.п.

69,2%

63,5%

5,6 п.п.

- внутренние перевозки

69,6%

66,3%

3,3 п.п.

68,4%

69,5%

(1,1 п.п.)

Количество рейсов

32 292

29 290

10,2%

309 071

277 780

11,3%

- международные перевозки

13 778

12 138

13,5%

128 510

113 603

13,1%

- внутренние перевозки

18 514

17 152

7,9%

180 561

164 177

10,0%

Налет по парку, часов

88 980

81 589

9,1%

845 285

763 202

10,8%

Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»

Показатель

Октябрь 2017 г.

Октябрь 2016 г.

Изм.

10 мес. 2017 г.

10 мес. 2016 г.

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

2 912,5

2 602,1

11,9%

27 701,9

24 312,0

13,9%

- международные перевозки

1 505,2

1 348,1

11,7%

14 462,2

12 406,7

16,6%

- внутренние перевозки

1 407,3

1 254,0

12,2%

13 239,7

11 905,3

11,2%

Пассажирооборот, млн пкм

8 166,6

7 451,0

9,6%

77 339,3

69 442,1

11,4%

- международные перевозки

5 305,9

4 808,8

10,3%

50 926,1

44 388,0

14,7%

- внутренние перевозки

2 860,7

2 642,2

8,3%

26 413,2

25 054,1

5,4%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

10 029,2

9 094,1

10,3%

93 585,3

84 647,2

10,6%

- международные перевозки

6 606,9

5 951,2

11,0%

62 394,9

55 569,7

12,3%

- внутренние перевозки

3 422,3

3 142,9

8,9%

31 190,4

29 077,5

7,3%

Занятость кресел, %

81,4%

81,9%

(0,5 п.п.)

82,6%

82,0%

0,6 п.п.

- международные перевозки

80,3%

80,8%

(0,5 п.п.)

81,6%

79,9%

1,7 п.п.

- внутренние перевозки

83,6%

84,1%

(0,5 п.п.)

84,7%

86,2%

(1,5 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

22 019,0

18 799,6

17,1%

183 860,7

137 667,1

33,6%

- международные перевозки

14 415,9

11 047,0

30,5%

119 217,8

72 155,9

65,2%

- внутренние перевозки

7 603,1

7 752,6

(1,9%)

64 642,9

65 511,2

(1,3%)

Грузооборот, млн ткм

102,8

87,5

17,5%

854,3

639,3

33,6%

- международные перевозки

70,7

54,0

30,8%

591,8

346,7

70,7%

- внутренние перевозки

32,1

33,5

(4,1%)

262,5

292,6

(10,3%)

Тоннокилометраж, млн ткм

837,8

758,1

10,5%

7 814,8

6 889,1

13,4%

- международные перевозки

548,2

486,8

12,6%

5 175,1

4 341,7

19,2%

- внутренние перевозки

289,6

271,3

6,7%

2 639,7

2 547,4

3,6%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 211,3

1 131,9

7,0%

11 427,0

10 567,5

8,1%

- международные перевозки

798,7

744,0

7,4%

7 651,2

6 922,7

10,5%

- внутренние перевозки

412,6

387,9

6,4%

3 775,8

3 644,8

3,6%

Коммерческая загрузка, %

69,2%

67,0%

2,2 п.п.

68,4%

65,2%

3,2 п.п.

- международные перевозки

68,6%

65,4%

3,2 п.п.

67,6%

62,7%

4,9 п.п.

- внутренние перевозки

70,2%

69,9%

0,3 п.п.

69,9%

69,9%

-

Количество рейсов

21 844

19 510

12,0%

202 533

182 169

11,2%

- международные перевозки

10 709

9 805

9,2%

100 453

91 589

9,7%

- внутренние перевозки

11 135

9 705

14,7%

102 080

90 580

12,7%

Налет по парку, часов

62 966

57 155

10,2%

583 631

532 552

9,6%

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