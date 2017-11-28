Группа Аэрофлот в январе — октябре увеличила перевозку пассажиров на 16,3%

Основные операционные показатели в январе – октябре 2017 года
За десять месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 42,6 млн пассажиров, что на 16,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 27,7 млн пассажиров, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,5%, по Компании показатель увеличился на 0,6 п.п. до 82,6%.
Основные операционные показатели в октябре 2017 года
В октябре 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,3 млн пассажиров, что на 12,1% превышает результат за октябрь 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в октябре 2017 года составило 2,9 млн человек, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в октябре 2017 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 9,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 10,2% для Группы и 10,3% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в октябре 2017 года увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 5,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 12,2%, пассажирооборот — на 8,3%, предельный пассажирооборот – на 8,9%.
На международных авиалиниях в октябре 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 16,8%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 16,7%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в октябре 2017 года увеличилось на 11,7%, пассажирооборот увеличился на 10,3%, предельный пассажирооборот — на 11,0%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией «Россия» сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией «Победа».
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,2%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,5 п.п., до 81,4%.
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» в октябре 2017 года ввела в эксплуатацию пять лайнеров: три Boeing 737-800, один Airbus A320 и один Airbus A321. За этот же период один Boeing 737-800 был выведен из парка. С начала года парк Группы «Аэрофлот» увеличился на 27 воздушных судов и по состоянию на 31 октября 2017 года насчитывал 312 самолетов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и шести самолетов Ан-148, переданных в субаренду).
В октябре 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию четыре лайнера: два Boeing 737-800, один Airbus A320 и один Airbus A321. С начала года парк авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 25 воздушных судов и по состоянию на 31 октября 2017 года насчитывал 214 самолетов.
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
|
Показатель
|
Октябрь 2017 г.
|
Октябрь 2016 г.
|
Изм.
|
10 мес. 2017 г.
|
10 мес. 2016 г.
|
Изм.
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
4 301,4
|
3 837,7
|
12,1%
|
42 641,1
|
36 663,3
|
16,3%
|
- международные перевозки
|
1 997,3
|
1 674,1
|
19,3%
|
19 217,9
|
15 299,8
|
25,6%
|
- внутренние перевозки
|
2 304,2
|
2 163,6
|
6,5%
|
23 423,2
|
21 363,5
|
9,6%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
11 270,8
|
10 074,8
|
11,9%
|
110 651,9
|
94 302,7
|
17,3%
|
- международные перевозки
|
6 802,7
|
5 825,8
|
16,8%
|
65 210,3
|
52 727,3
|
23,7%
|
- внутренние перевозки
|
4 468,1
|
4 249,0
|
5,2%
|
45 441,6
|
41 575,4
|
9,3%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
13 712,4
|
12 440,6
|
10,2%
|
132 466,0
|
114 677,5
|
15,5%
|
- международные перевозки
|
8 329,9
|
7 136,1
|
16,7%
|
78 149,6
|
65 472,6
|
19,4%
|
- внутренние перевозки
|
5 382,5
|
5 304,5
|
1,5%
|
54 316,4
|
49 204,9
|
10,4%
|
Занятость кресел, %
|
82,2%
|
81,0%
|
1,2 п.п.
|
83,5%
|
82,2%
|
1,3 п.п.
|
- международные перевозки
|
81,7%
|
81,6%
|
0,1 п.п.
|
83,4%
|
80,5%
|
2,9 п.п.
|
- внутренние перевозки
|
83,0%
|
80,1%
|
2,9 п.п.
|
83,7%
|
84,5%
|
(0,8 п.п.)
|
Перевезено грузов и почты, т
|
27 212,4
|
21 754,4
|
25,1%
|
218 718,2
|
159 653,6
|
37,0%
|
- международные перевозки
|
15 200,9
|
11 192,7
|
35,8%
|
121 917,4
|
73 740,0
|
65,3%
|
- внутренние перевозки
|
12 011,5
|
10 561,7
|
13,7%
|
96 800,8
|
85 913,6
|
12,7%
|
Грузооборот, млн ткм
|
120,0
|
98,7
|
21,6%
|
992,3
|
709,9
|
39,8%
|
- международные перевозки
|
73,0
|
54,4
|
34,2%
|
603,0
|
350,2
|
72,2%
|
- внутренние перевозки
|
46,9
|
44,4
|
5,6%
|
389,3
|
359,7
|
8,2%
|
Тоннокилометраж, млн ткм
|
1 134,4
|
1 005,5
|
12,8%
|
10 950,9
|
9 197,2
|
19,1%
|
- международные перевозки
|
685,3
|
578,7
|
18,4%
|
6 471,9
|
5 095,8
|
27,0%
|
- внутренние перевозки
|
449,1
|
426,8
|
5,2%
|
4 479,1
|
4 101,4
|
9,2%
|
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|
1 627,7
|
1 516,8
|
7,3%
|
15 903,9
|
13 921,1
|
14,2%
|
- международные перевозки
|
982,5
|
872,7
|
12,6%
|
9 355,6
|
8 020,6
|
16,6%
|
- внутренние перевозки
|
645,2
|
644,1
|
0,2%
|
6 548,3
|
5 900,4
|
11,0%
|
Коммерческая загрузка, %
|
69,7%
|
66,3%
|
3,4 п.п.
|
68,9%
|
66,1%
|
2,8 п.п.
|
- международные перевозки
|
69,8%
|
66,3%
|
3,4 п.п.
|
69,2%
|
63,5%
|
5,6 п.п.
|
- внутренние перевозки
|
69,6%
|
66,3%
|
3,3 п.п.
|
68,4%
|
69,5%
|
(1,1 п.п.)
|
Количество рейсов
|
32 292
|
29 290
|
10,2%
|
309 071
|
277 780
|
11,3%
|
- международные перевозки
|
13 778
|
12 138
|
13,5%
|
128 510
|
113 603
|
13,1%
|
- внутренние перевозки
|
18 514
|
17 152
|
7,9%
|
180 561
|
164 177
|
10,0%
|
Налет по парку, часов
|
88 980
|
81 589
|
9,1%
|
845 285
|
763 202
|
10,8%
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
|
Показатель
|
Октябрь 2017 г.
|
Октябрь 2016 г.
|
Изм.
|
10 мес. 2017 г.
|
10 мес. 2016 г.
|
Изм.
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
2 912,5
|
2 602,1
|
11,9%
|
27 701,9
|
24 312,0
|
13,9%
|
- международные перевозки
|
1 505,2
|
1 348,1
|
11,7%
|
14 462,2
|
12 406,7
|
16,6%
|
- внутренние перевозки
|
1 407,3
|
1 254,0
|
12,2%
|
13 239,7
|
11 905,3
|
11,2%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
8 166,6
|
7 451,0
|
9,6%
|
77 339,3
|
69 442,1
|
11,4%
|
- международные перевозки
|
5 305,9
|
4 808,8
|
10,3%
|
50 926,1
|
44 388,0
|
14,7%
|
- внутренние перевозки
|
2 860,7
|
2 642,2
|
8,3%
|
26 413,2
|
25 054,1
|
5,4%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
10 029,2
|
9 094,1
|
10,3%
|
93 585,3
|
84 647,2
|
10,6%
|
- международные перевозки
|
6 606,9
|
5 951,2
|
11,0%
|
62 394,9
|
55 569,7
|
12,3%
|
- внутренние перевозки
|
3 422,3
|
3 142,9
|
8,9%
|
31 190,4
|
29 077,5
|
7,3%
|
Занятость кресел, %
|
81,4%
|
81,9%
|
(0,5 п.п.)
|
82,6%
|
82,0%
|
0,6 п.п.
|
- международные перевозки
|
80,3%
|
80,8%
|
(0,5 п.п.)
|
81,6%
|
79,9%
|
1,7 п.п.
|
- внутренние перевозки
|
83,6%
|
84,1%
|
(0,5 п.п.)
|
84,7%
|
86,2%
|
(1,5 п.п.)
|
Перевезено грузов и почты, т
|
22 019,0
|
18 799,6
|
17,1%
|
183 860,7
|
137 667,1
|
33,6%
|
- международные перевозки
|
14 415,9
|
11 047,0
|
30,5%
|
119 217,8
|
72 155,9
|
65,2%
|
- внутренние перевозки
|
7 603,1
|
7 752,6
|
(1,9%)
|
64 642,9
|
65 511,2
|
(1,3%)
|
Грузооборот, млн ткм
|
102,8
|
87,5
|
17,5%
|
854,3
|
639,3
|
33,6%
|
- международные перевозки
|
70,7
|
54,0
|
30,8%
|
591,8
|
346,7
|
70,7%
|
- внутренние перевозки
|
32,1
|
33,5
|
(4,1%)
|
262,5
|
292,6
|
(10,3%)
|
Тоннокилометраж, млн ткм
|
837,8
|
758,1
|
10,5%
|
7 814,8
|
6 889,1
|
13,4%
|
- международные перевозки
|
548,2
|
486,8
|
12,6%
|
5 175,1
|
4 341,7
|
19,2%
|
- внутренние перевозки
|
289,6
|
271,3
|
6,7%
|
2 639,7
|
2 547,4
|
3,6%
|
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|
1 211,3
|
1 131,9
|
7,0%
|
11 427,0
|
10 567,5
|
8,1%
|
- международные перевозки
|
798,7
|
744,0
|
7,4%
|
7 651,2
|
6 922,7
|
10,5%
|
- внутренние перевозки
|
412,6
|
387,9
|
6,4%
|
3 775,8
|
3 644,8
|
3,6%
|
Коммерческая загрузка, %
|
69,2%
|
67,0%
|
2,2 п.п.
|
68,4%
|
65,2%
|
3,2 п.п.
|
- международные перевозки
|
68,6%
|
65,4%
|
3,2 п.п.
|
67,6%
|
62,7%
|
4,9 п.п.
|
- внутренние перевозки
|
70,2%
|
69,9%
|
0,3 п.п.
|
69,9%
|
69,9%
|
-
|
Количество рейсов
|
21 844
|
19 510
|
12,0%
|
202 533
|
182 169
|
11,2%
|
- международные перевозки
|
10 709
|
9 805
|
9,2%
|
100 453
|
91 589
|
9,7%
|
- внутренние перевозки
|
11 135
|
9 705
|
14,7%
|
102 080
|
90 580
|
12,7%
|
Налет по парку, часов
|
62 966
|
57 155
|
10,2%
|
583 631
|
532 552
|
9,6%
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