Группа Аэрофлот в январе — октябре увеличила перевозку пассажиров на 16,3%

За десять месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 42,6 млн пассажиров, что на 16,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 27,7 млн пассажиров, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,5%, по Компании показатель увеличился на 0,6 п.п. до 82,6%.