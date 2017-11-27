Аэрофлот расширяет сотрудничество с авиакомпанией Japan Airlines

Согласно достигнутым договоренностям Аэрофлот и JAL заключат соглашение «код-шеринг» на воздушной линии между Москвой и Токио, а также на направлениях по России рейсами Аэрофлота и на рейсах JAL в пункты Японии и других стран. Код-шеринговое сотрудничество планируется реализовать после 2018 года.
Аэрофлот и JAL также рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества. Перевозчики намерены совместно решать задачи по предоставлению привилегий часто летающим пассажирам, базированию в аэропортах Москвы и Токио, с рассмотрением возможности организации договора о стратегическом партнерстве в будущем.
«JAL – единственный японский перевозчик, который выполняет полеты в Россию более 50 лет. Нашу приверженность этому крайне важному рынку подтверждают долгосрочные планы по развитию сотрудничества с Аэрофлотом. Мы вместе начали выполнять рейс из Токио в Москву 50 лет назад. И теперь взаимовыгодное стратегическое партнерство с Аэрофлотом откроет более широкие возможности для пассажиров обеих авиакомпаний», - заявил Тадаси Фудзита, исполнительный вице-президент JAL.
«Мы уже давно работаем на рынке Японии, и он очень важен для нашей авиакомпании, - отметил заместитель генерального директора Аэрофлота по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. – Расширение сотрудничества с JAL на прямых и транзитных маршрутах позволит нам расширить присутствие на японском рынке и предоставить больше возможностей нашим пассажирам».
Аэрофлот выполняет один ежедневный рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Токио (аэропорт Нарита). На линии эксплуатируются воздушные суда Airbus A330-300. В свою очередь, JAL выполняет 4 рейса в неделю из Токио (аэропорт Нарита) в Москву (аэропорт Домодедово) на воздушных судах Boeing 787-8. С июля по октябрь 2017 года японская авиакомпания временно увеличивала частоту полетов до 7 рейсов в неделю, чтобы удовлетворить спрос на перевозки в пиковый летний сезон.
В настоящее время наблюдается устойчивый рост туристического потока между Россией и Японией. Это обусловлено смягчением требований визового режима с 1 января 2017 года. Сотрудничество Аэрофлота и JAL будет способствовать развитию российско-японского туризма и стимулировать спрос на перевозки.
О компании Аэрофлот:
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.
О компании Japan Airlines
Авиакомпания Japan Airlines (JAL) была основана в 1951 году и стала первой авиакомпанией Японии, выполняющей международные полеты. Перевозчик является членом альянса oneworld®, совместно с партнерами по соглашениям «код-шеринг» выполняет рейсы в 344 пункта 56 стран и регионов, имеет современный парк воздушных судов, в составе которого более 227 самолетов. Программа лояльности JAL Mileage Bank (JMB) насчитывает более 31 миллиона участников по всему миру. Среди крупнейших международных авиакомпаний JAL признан одной из самых пунктуальных. Перевозчик поддерживает высочайший уровень безопасности полетов и премиальное качество сервиса, а также стремится стать самой популярной авиакомпанией мира. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.jal.com/en/outline/. Facebook: www.facebook.com/JapanAirlinesWorldwide/ Подписывайтесь на аккаунт JAL в Instagram: @japanairlines_jal.