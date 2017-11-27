Аэрофлот расширяет сотрудничество с авиакомпанией Japan Airlines

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) была основана в 1951 году и стала первой авиакомпанией Японии, выполняющей международные полеты. Перевозчик является членом альянса oneworld®, совместно с партнерами по соглашениям «код-шеринг» выполняет рейсы в 344 пункта 56 стран и регионов, имеет современный парк воздушных судов, в составе которого более 227 самолетов. Программа лояльности JAL Mileage Bank (JMB) насчитывает более 31 миллиона участников по всему миру. Среди крупнейших международных авиакомпаний JAL признан одной из самых пунктуальных. Перевозчик поддерживает высочайший уровень безопасности полетов и премиальное качество сервиса, а также стремится стать самой популярной авиакомпанией мира. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.jal.com/en/outline/. Facebook: www.facebook.com/JapanAirlinesWorldwide/ Подписывайтесь на аккаунт JAL в Instagram: @japanairlines_jal.